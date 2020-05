Schuttevaer Premium Maas zaterdag bij Mook gestremd voor fietsbrug Facebook

Twitter

Email MOOK 15 mei 2020, 12:07

De Maas bij Mook is zaterdag 16 mei tussen 7 en 19 uur gestremd. Dan wordt de 145 meter lange, 8 meter brede en 460 ton zware fietsbrug tussen Mook en Cuijk geplaatst. Met wat hindernissen is de brug inmiddels in Cuijk, klaar voor plaatsing.