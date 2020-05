Schuttevaer Premium Nachtbediening Bovenrijn hervat: einde ‘sluizenstrijd’ Facebook

STRAATSBURG 07 mei 2020, 23:30

De nachtelijke bediening van de sluizen op de Duits-Franse Bovenrijn wordt met ingang van zondag 10 mei vanaf 21.00 uur hervat. Alle sluizen op de Rijn tussen Kembs en Iffezheim zullen dan weer 24 uur per dag en 7 dagen per week in bedrijf zijn, meldt de Centrale Commissie voor de Rijnvaaart (CCR). Scheepvaartbedrijven in Bazel waren danig ontstemd over de nachtsluiting.