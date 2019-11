Schuttevaer Premium Nieuwe roestplekken op hefbrug Boskoop: week langer dicht Facebook

Twitter

BOSKOOP 12 november 2019, 21:41

De hefbrug in Boskoop is langer buiten gebruik dan gepland. Bij werkzaamheden aan de brug zijn nieuwe roestplekken aan het licht gekomen, aldus de provincie. Daardoor duurt het langer om de constructie weer in orde te maken.