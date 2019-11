VVD wil opheldering over Prinses Máximasluis Lith Facebook

Twitter

Lith 08 november 2019, 14:40

Tweede Kamerlid Remco Dijkstra van de VVD wil van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat opheldering over de langdurige stremming van de lange kolk van de Prinses Máximasluis bij Lith.

1 / 1 Voor de reparatie van het houtwerk rondom de deuren moesten deze uit het water worden getild. (Foto Rijkswaterstaat) Voor de reparatie van het houtwerk rondom de deuren moesten deze uit het water worden getild. (Foto Rijkswaterstaat)

Lange kolk nog tot eind januari 2020 gestremd

‘Wat doet minister tegen ligplaatstekort?’

Door Erik van Huizen

In eerste instantie zou de sluis tot begin november gestremd zijn, maar Rijkswaterstaat maakte onlangs bekend dat de stremming tot eind januari 2020 gaat duren.

Rijkswaterstaat begon eind juli met werkzaamheden aan de Prinses Máximasluis. Het houtwerk rondom de deuren aan het bovenhoofd van de sluis was dringend aan vervanging toe. Nog langer wachten zou het schutten in gevaar kunnen brengen. Voor de reparatie werden de sluisdeuren in het bovenhoofd uit het water getild.

Daarbij werd ontdekt dat ook de scharnieren, de zogenoemde taatskappen en -kommen, aan vervanging toe waren. Het zou ongeveer zeven weken duren om deze onderdelen te laten gieten. Grotere schepen moesten tot die tijd omvaren via sluis Weurt. Er konden nu nog maar schepen worden geschut tot 110 meter lengte.

Omdat het nu toch langer ging duren voordat de deuren van het bovenhoofd weer konden worden teruggeplaatst, besloot Rijkswaterstaat de tijd te benutten om deze sluisdeuren ook te conserveren. Voor het stralen en verven werden ze naar een werkplaats gebracht.

Tegenvaller

De lange kolk is storingsgevoelig gebleken. De problemen doen zich volgens Rijkswaterstaat vooral voor aan het benedenhoofd van de sluis. Daarom gebruikte Rijkswaterstaat de stremming om ook daar werkzaamheden uit te voeren. Er werd gebaggerd en de lagers van de hydraulische deurcilinders werden vervangen.

Dat zou voldoende moeten zijn om een einde te maken aan de storingen. Maar ook hier kwam aan het licht dat de deurscharnieren waren versleten, net als die van het bovenhoofd. Dat betekende dat ook deze set deuren eruit moet worden gehesen. In verband met de waterkerende functie van de sluis, kan dat echter niet gelijktijdig met de deuren van het bovenhoofd. Deze klus kan pas worden geklaard als de werkzaamheden aan het bovenhoofd klaar zijn.

De tegenvaller met de deurscharnieren heeft grote gevolgen voor de binnenvaart. Schepen kunnen tot 29 januari 2020 niet door de lange kolk. De oude kolk is wel beschikbaar. Schepen langer dan 110 meter moeten omvaren via Weurt.

Zodra de werkzaamheden aan de Prinses Máximasluis bij Lith zijn afgerond, worden in Weurt de hijskabels van de hefdeuren vervangen. Deze stremming gaat naar verwachting drie weken duren. Sluis St. Andries is van 11 november tot en met 20 december volledig gestremd. In die tijd wordt de sluis hersteld van aanvaringsschade.

Kamervragen

Naar aanleiding van de stremming van de Prinses Máximasluis wil Kamerlid Dijkstra (VVD) van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat weten of grote schepen nu inderdaad zeven uur moeten omvaren, en hoe en wanneer de problemen voor de binnenvaart worden opgelost. Tevens vroeg hij naar het ligplaatstekort. ‘Hoe pakt u in heel Nederland het tekort aan ligplaatsen aan en is hier een plan voor opgesteld en budget vrijgemaakt?’

Dijkstra uit hierbij ook zijn zorgen over plannen van grote steden als Amsterdam en Rotterdam om havens te sluiten om er woningen te bouwen. ‘De binnenvaartsector geeft aan dat er ook een tekort is aan overnachtingshavens, dat gemeenten steeds vaker de maximale ligtijd beperken en ook dat de kwaliteit van de ligplaatsen te wensen overlaat.’