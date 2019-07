Schuttevaer Premium Maas steeds onbetrouwbaarder Facebook

Twitter

Email WANSSUM 11 juli 2019, 13:41

Samen een vuist maken zodat de politiek geld vrijmaakt voor een betrouwbare vaart op de Maascorridor. Dat geld is hard nodig, vinden de belanghebbenden. Want op de Maas liggen de kunstwerken geregeld in stremming, een van de sluiskolken in Belfeld zelfs al zo’n 1,5 jaar. Maar Rijkswaterstaat zegt geen geld te hebben om de problemen op te lossen. ‘Het lijkt erop dat wordt geaccepteerd dat objecten op 50% van hun capaciteit opereren’, stelt Koninklijke BLN-Schuttevaer.