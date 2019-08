Schuttevaer Premium Grou behaalt eerste dagwinst SKS op Langwarder Wielen Facebook

Twitter

Email LANGWEER 02 augustus 2019, 00:03

Even pakten donkere wolken zich samen boven de Langwarder Wielen. Fikse buien met dikke windschiftingen zorgden voor een spannende strijd. Klassementsleider Douwe Azn. Visser (Grou) zag al snel de zon schijnen, want dankzij de dagoverwinning verstevigde hij zijn koppositie. ‘We hebben flink ons best moeten doen’, wist de winnaar na afloop. ‘Maar het ging voor ons zo mooi als wat. Dikke prima!’