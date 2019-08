Derde dagoverwinning SKS voor Lemster skûtsje Facebook

Het werd een interessante wedstrijd op De Fluezen bij Elahuizen. De wedstrijdcommissie had dit keer gekozen voor een op-en-delbaan. Dat gaf de schippers de mogelijkheid om na het voordewindse rak voor het ronden van de bakboord- of de stuurboordboei te kiezen. Meer kans om aan te vallen en dat deed Albert Jzn. Visser van het Lemster skûtsje.

Zijn derde dagoverwinning bracht hem terug aan kop in het klassement. ‘Is dat zo?’, vroeg hij na afloop. ‘We moeten gewoon rustig blijven en ons ding doen. Maar een wedstrijd winnen op open water geeft wel enorme voldoening.’

Onstabiel weer

De routebespreking vond plaats in It Sailhûs waar weerman Piet Paulusma nog maar eens benadrukte hoe onstabiel het weer was. Er kwamen nog een aantal pittige buien, maar daarna zou het opklaren. De wind, kracht 3, was zuidoost-oost en zou later noordelijker draaien naar oost-noordoost. Gasten van het SKS bestuur konden deze wedstrijd aan boord van Salonboot Gaasterland meebeleven.

Vlak voor de start verkenden de skûtsjes de startlijn. Zowel Súdwesthoek, Woudsend als Sneek kozen voor een lage start, terwijl Joure aan de hoge kant in de problemen kwam en door de andere skûtsjes gedwongen werd om te vroeg de startlijn te passeren. Een individuele terugroep voor de Jousters was het gevolg.

De andere dertien skûtsjes konden wel regulier van start. Earnewâld leek wat ingesloten te zijn en moest al snel overstag. Heerenveen maakte vanuit het midden van de startlijn een lange bakboordslag in het eerste kruisrak. Ook Grou en Lemmer kozen deze koers, maar bij het overstag gaan moest Grou toch achter Woudsend langs.

Eerste boeironding

Waar op De Fluezen was de beste wind te vinden? Wie zou als eerste die belangrijke eerste boeironding kunnen maken? Het bleek Sytze Brouwer (Heerenveen) die als beste uit het eerste kruisrak bij de bovenboei aankwam. Gevolgd door Lemmer en Woudsend, op plek 2 en 3. De Grousters lagen over stuurboord en moesten een drietal skûtsjes, Sneek, Leeuwarden en Drachten, voor laten gaan. Bij de bovenste ton hadden ze Drachten al te pakken en lag de klassementsleider op de zesde plaats. Huizum volgde als zevende. Ondanks de valse start had Joure de vloot alweer snel bijgehaald en rondde de boei als tiende.

Na de boventon volgde een ‘spreader’, een extra boei die ervoor moest zorgen dat de skûtsjes veilig het voordewindse rak in konden zeilen. Daar bleek Lemmer met meer snelheid Heerenveen te passeerde. Op weg naar de twee onderste boeien, die 150 meter uit elkaar lagen en waar iedere schipper dus mocht kiezen welke boei hij wilde ronden. Albert Jzn. Visser koos voor de bakboordboei en Sytze Brouwer volgde. Woudsend, inmiddels ingehaald door Grou, was het eerste skûtsje dat voor de stuurboordboei koos. Interessant om te zien wat dat zou opleveren.

Wedstrijdcommissie

Ondertussen hield de wedstrijdcommissie de omstandigheden op het water goed in de gaten en moest zo af en toe een boei versleept worden. De skûtsjes lagen in het kruisrak op verschillende koersen en dan is het lastig om de posities in te schatten. De ronding van de boventon verschafte weer duidelijkheid, want nog altijd lag Lemmer op de eerste plaats, gevolgd door Heerenveen en Grou. Ook Huizum was mooi naar voren gekomen, terwijl Woudsend een paar plaatsen verspeelde. Klaas Westerdijk (d’Halve Maen) lag laatste, maar wist maar liefst vijf skûtsjes achter zich te laten na het tweede kruisrak.

Lemmer en Heerenveen liepen iets uit op de achtervolgers en Huizum zette de aanval in op Grou. Voor de wind kwam Johannes Hzn. Meeter al dichter bij Douwe Azn. Visser en in het derde kruisrak sloeg hij zijn slag. De derde positie was nu voor Huizum, waardoor Lemmer op dat moment al virtueel klassementsleider werd. De wind zwakte iets af en het zonnetje kwam erbij, maar de strijd was nog niet gestreden. De top vier bleef tot op de finish ongewijzigd en ook Leeuwarden hield prima stand op de vijfde plaats.

Maar de strijd om plek 9 was ongekend. Vijf skûtsjes op een rij kwamen op de finish af. De Sneker Pan, over bakboord, bleek spekkoper en hoorde als eerste van deze vijf het finishschot. Nipt voor Woudsend, Súdwesthoek, Joure en Langweer. Earnewâld beleefde een slechte dag en finishte als laatste.

Algemeen klassement

Door van de zes wedstrijden er drie om te zetten in dagzeges staat het skûtsje van Lemmer op het lage aantal van 20,7 wedstrijdpunten; na aftrek van de slechtste wedstrijd blijven er 10,7 punten over voor de koploper in het algemeen klassement. Grou deed het qua wedstrijdpunten met 19,9 nog iets beter, maar hield na aftrek van een minder slechte wedstrijd 11,9 punten over en staat daarmee tweede in het algemeen klassement. Het skûtsje van Huizum bezet de derde plaats met netto 18 punten. Ter vergelijking: Langweer staat laatste met netto 63 punten.

Zaterdag zeilen de skûtsjes op het IJsselmeer bij Stavoren.