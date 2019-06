Schuttevaer Premium Lemmer Ahoy: Training brengt overwinningen Facebook

Twitter

Email Lemmer 12 juni 2019, 11:11

De 37ste editie van Lemmer Ahoy begon op Hemelvaartsdag 30 mei grauw, maar met een beste zuidzuidwesten wind, kracht 4, later wel 5 Beaufort. De opkomst van de skûtsjes is altijd goed, deze keer zelfs 57. Jammer is wel, dat de Lemsteraken niet meer voor de wedstrijd naar Lemmer komen.