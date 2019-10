Schuttevaer Premium Schippersz (52): Kantje boord Facebook

Matroosje op de Antoon, scheepsjongen, matroos-motordrijver en stuurman bij Damco: niet slecht voor een 18-jarige Schippersz. En ware het ms Aleida Geertruida een Damco, dan was hij nu kapitein. Maar de Aleida Geertruida was van mijn moeder en ik was haar zetschipper.