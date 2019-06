Schuttevaer Premium Schippersz (41): Aan de zwier Facebook

Twitter

Email Mannheim 14 juni 2019, 13:15

De Boven-Rijn, vliegende stroom ergens onder Straatsburg. Feierabend, we gaan voor anker. Met een draad aan de wal erbij. Nu is de wal daar geen kademuur, er blijven altijd meters te overbruggen. Piet staat anker te geven tot de kop van de 229 de grindbodem raakt, de Ouwe houdt de schroeven erop tot we stilliggen ten opzichte van de wal, en Huib staat gereed om de zwierboom een zwieper te geven. Daaraan bungelt, vanzelfsprekend, Schippersz.