Schippersz (39): Aan tafel!

Huib had nooit commentaar op wat ik de mannen voorschotelde, Piet altijd. We aten ‘bij ons’ in het middenherft. Het tafeltje stond met één lange zijde tegen de wand. Drie couverts en een soeppan, daarna twee pannen met aardappelen en groente. We hadden één glazen schaal. Waarvandaan weet ik niet, waarheen wel. Gesneuveld bij de afwas, dus overboord ermee.