Noordborg, meevaren en drone-vliegen in Delfzijl

DELFZIJL 02 september 2019

Het meevaren op de zeilende loodskotter Eems 1 of door vele pk’s aangedreven crew tenders waren afgelopen weekend samen met het drone vliegen in de evenementenhal grote publiekstrekkers van de havendagen in Delfzijl. Maar ook de brandblusdemonstraties door schepen van Wagenborg en de bezichtiging van de reddingboot Jan en Titia Visser en het mulitipurpose schip Eems Dublin trokken veel mensen.