Kleine fouten leiden tot dodelijke val in ruim Fortunagracht

DEN HAAG 25 juli 2020

Een verwijderd tussendek, een op deur die op slot had moeten zijn en uitgeschakelde ruimverlichting. Dat waren de ingrediënten voor een dodelijk ongeluk op het zeeschip Fortunagracht van twee jaar geleden. Een Filipijnse matroos viel 12 meter naar beneden in het ruim. Hij overleed dezelfde dag in een ziekenhuis aan zijn verwondingen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) deed onderzoek.