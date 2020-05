Schuttevaer Premium Schip vaart brugdeel uit Dortmund-Emskanaal Facebook

Twitter

Email HESSELTE 11 mei 2020, 16:33

Een 85 meter lang Duits vrachtschip is maandagmorgen 11 mei om kwart over negen tegen de Kunkenmühlebrücke (Dortmund-Emskanaal, km 130), vier kilometer ten zuiden van de sluis Hesselte, gevaren. Door de klap raakte het middenstuk van de brug los. Dat verdween compleet onder water, midden in de vaargeul.