Schuttevaer Premium Snelle actie bij brand op schip bij Kalkar Facebook

Twitter

Email KALKAR 24 april 2020, 00:35

Op een Nederland schip dat op de Rijn bij Kalkar in de opvaart was heeft woensdag 22 april brand in de machinekamer gewoed. De 32-jarige schipper bemerkte de brand toen in de stuurhut meerdere alarmen afgingen, zegt de Wasserschutzpolizei.

1 / 1 De schipper handelde snel en leidde met het noodroer een ankermanoeuvre in. (Foto Politie Duisburg) De schipper handelde snel en leidde met het noodroer een ankermanoeuvre in. (Foto Politie Duisburg)