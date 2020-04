Schuttevaer Premium Tanker strandt bij Terneuzen, schipper beboet voor voertaal Facebook

TERNEUZEN 03 april 2020

De Duitse binnenvaarttanker Nicole Burmester is in de nacht van donderdag 2 april gestrand op de Westerschelde. De schipper zag een boei aan voor een havenlicht en zette hierdoor de verkeerde koers in, zegt de politie.

1 / 1 De Nicole Burmester werd na de stranding naar de Oostbuitenhaven in Terneuzen gevaren voor een inspectie. (Foto HVZeeland) De Nicole Burmester werd na de stranding naar de Oostbuitenhaven in Terneuzen gevaren voor een inspectie. (Foto HVZeeland)