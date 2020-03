Overboord geslagen opvarende overleden Facebook

BELFELD 29 maart 2020, 23:42

Hulpdiensten hebben vrijdagavond 27 maart op de Maas bij de sluis van Belfeld het levenloze lichaam van een bemanningslid van een schip uit het water gehaald. De man was volgens de politie eerder die dag mogelijk overboord geslagen.

Politieduikers van het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) vonden vrijdag in de Maas bij sluis Belfeld het lichaam van de vermiste matroos, nadat het met sonar was gelokaliseerd. (Twitterfoto LTOZ)

Vrijdagochtend kregen de hulpdiensten de melding dat een persoon mogelijk overboord was gevallen op een schip dat op de Maas voer richting het noorden. Brandweer, ambulance, Rijkswaterstaat en politie begonnen daarop langs de oevers van de Maas een zoektocht naar de vermiste. Een opgeroepen boot van de brandweer uitgerust met sonarapparatuur, wist het levenloze lichaam uiteindelijk in de namiddag te lokaliseren. In de avond werd het lichaam geborgen.

De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt een onderzoek in naar de toedracht. (EVH)