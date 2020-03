Schuttevaer Premium Duwbak plooit in Dillingen Facebook

SAARLOUIS DILLINGEN 29 maart 2020, 21:03

In de haven van Dillingen (Saar) is zaterdag 28 maart tijdens het laden de 77 meter lange bak van het koppelverband Aqua Sprinter geplooid. De Wasserschutzpolizei zegt na een eerste onderzoek dat er een fout is gemaakt bij het beladen.