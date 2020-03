Schuttevaer Premium Duwbak en ponton zinken Facebook

Twitter

STOLZENAU 23 maart 2020, 14:50

Bij een grindbedrijf aan de Weser in Stolzenau is maandag 23 maart rond 9 uur een duwbak gezonken. Dat gebeurde aan de westelijke oever van de rivier bij Weserkilometer 233,6. Vermoedelijke oorzaak is een fout bij het laden.