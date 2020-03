Schuttevaer Premium Tanker komt op krib terecht Facebook

Twitter

Email ST GOAR 21 maart 2020, 13:49

Een opvarige tanker is in de nacht van vrijdag op zaterdag 21 maart vast komen te zitten op een krib op de linker Rijnoever bij Rheindiebach. Het schip kreeg rond 1:30 uur bij Rheinkm 540 de verankering van een ton in de schroef en kon niet meer manoeuvreren.