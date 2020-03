Schuttevaer Premium Vissersschip zinkt, opvarenden gered Facebook

Twitter

CALAIS 18 maart 2020, 23:16

Voor de Franse kust ten zuiden van Calais is maandag 16 maart het Franse vissersschip Picardie in nood geraakt en gezonken. Het kustwachtcentrum Cross in Gris-Nez ontdekte het noodgeval toen het een signaal van het noodbaken opving.