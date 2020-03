Schuttevaer Premium Bow Jubail: roer stond de verkeerde kant op Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 13 maart 2020, 07:07

Een onjuist roercommando heeft geleid tot de aanvaring van de Noorse tanker Bow Jubail met een oliesteiger in de 3e Petroleumhaven. Dat is te lezen in het feitenrelaas van het onderzoek dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) uitvoerde naar de olieramp. De raad adviseert het Havenbedrijf Rotterdam zich beter voor te bereiden op olielekkages en lekkages van andere stoffen. Verder pleiten de onderzoekers er voor dat Nederland bij de IMO het voortouw neemt bij het snel uitfaseren van schepen met enkelwandige bunkertanks.