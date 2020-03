Schuttevaer Premium Taakstraf definitief voor schipper die jacht bij Ridderkerk overvoer Facebook

DEN HAAG 12 maart 2020

De veroordeling van de Duitse tankerschipper, die in 2013 bij Ridderkerk een Zwitsers motorjacht overvoer, blijft in stand. Zowel de rechtbank als het gerechtshof in Den Haag veroordeelden de man tot een taakstraf voor aanmerkelijk onvoorzichtig en nalatig varen.