Schuttevaer Premium Bulker stuurloos in Het Kanaal Facebook

Twitter

Email CALAIS 26 februari 2020, 11:12

Een motorstoring heeft de bulkcarrier Sea Hermes zaterdag 22 februari in problemen gebracht in Het Kanaal. De storing deed zich voor bij harde wind en ruwe zee in het verkeersscheidingsstelsel Pas de Calais op zes mijl ten noorden van Cap Griz-Nez.