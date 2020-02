Schuttevaer Premium Aanvaring tussen tanker en kruiplijncoaster in Lelystad Facebook

Twitter

LELYSTAD 16 februari 2020, 22:14

In de Houtribsluizen in Lelystad is vrijdagochtend 14 februari een kruiplijncoaster achterop een tanker gevaren. Het ging om de onder de vlag van Letland varende coaster Bonita die een niet geladen spijsolietanker aan het achterschip raakte.