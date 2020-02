Schuttevaer Premium ‘RWS wil racebaan maken van Van Starkenborghkanaal’ Facebook

Twitter

Groningen 11 februari 2020, 10:45

De Paddepoelsterbrug over het Van Starkenborghkanaal in Groningen ging bijna anderhalf jaar geleden te vroeg dicht, waardoor de schipper van de Andamento de brug aan flarden voer. Sindsdien moeten omwonenden het zonder de brug doen die hen verbond met de stad Groningen. Ze willen hun brug terug. Maar of Rijkswaterstaat dat ook wil?