OOCL Rauma verliest containers ten noorden van Ameland

NES 11 februari 2020, 18:00

Het schip OOCL Rauma heeft ten noorden van Ameland vijf containers verloren. De Kustwacht meldt dat in een container papier zit. Het is nog niet bekend wat de inhoud van de andere vier containers is.