Riviercruiseschip verliest stuurhut bij aanvaring Dorkwerderbrug

DORKWERD 31 december 2019, 14:50

Het Duitse riviercruiseschip Arkona is in de nacht van maandag op dinsdag 31 december tegen de Dorkwerderbrug op de vaarweg Lemmer-Delfzijl aangevaren. Daarbij raakte de stuurhut zwaar beschadigd. De bemanning en de passagiers, 93 in totaal, bleven ongedeerd en de vaart hoefde niet gestremd te worden.