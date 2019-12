Schuttevaer Premium Reefer vaart walvis aan bij Isle of Wight Facebook

Twitter

Email PORTSMOUTH 31 december 2019, 13:37

Bij het Isle of Wight is de onder de vlag van Liberia varende reefer Cote d’Ivorian Star maandagmorgen in aanvaring gekomen met een walvis. De lokale krant The News meldt dat het schip maandagmorgen 30 december even na 9.00 uur een noodoproep uitzond.