Schuttevaer Premium KSV Utrecht: Onderste steen moet boven in fosfine-zaak



NIEUWEGEIN 30 december 2019, 16:59

De opening van de Beatrixsluizen, waarbij een mooie rol voor de afdeling Utrecht van Koninklijk BLN-Schuttevaer was weggelegd, en verduurzaming waren onderwerpen waarmee voorzitter Anné Middendorp 27 december de jaarvergadering van de afdeling Utrecht had kunnen openen. Maar hij koos voor de brief die schipper Ton Quist (mts Primera) hem stuurde.