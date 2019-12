Schuttevaer Premium ‘Vertrouwen in controlerende instanties hevig geschaad’ Facebook

OUDERKERK A/D IJSSEL 28 december 2019, 23:04

‘Het vertrouwen in de controlerende instanties is hevig geschaad. Het stelt velen onder ons de komende tijd voor het dilemma: gaan we die reis doen of niet’, zei voorzitter Nico Stam van Koninklijke BLN-Schuttevaer afdeling Ouderkerk a/d IJssel donderdag 27 december in zijn jaarrede voor de als altijd druk bezochte afdelingsjaarvergadering in De Drie Maenen.