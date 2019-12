Schuttevaer Premium Kerstdagen: tientallen migranten gered in het Kanaal, zeven doden in Turkije Facebook

De Franse kustwacht heeft in de vroege ochtend van Tweede Kerstdag 14 migranten gered die voor de Franse kust in moeilijkheden waren geraakt. De 14 probeerden op een kleine Zodiac met buitenboordmotor het Nauw van Calais over te steken.

Rubberbootje waarmee de 14 migranten het Kanaal probeerden over te steken. (Foto Prefecture Maritime)