Tuchtcollege voor de Scheepvaart 2010-2020: Ruim 70 uitspraken in eerste decennium

AMSTERDAM 26 december 2019, 14:09

Het Tuchtcollege voor de Scheepvaart werd in 2010 opgericht. Zijn opdracht is tegen kapiteins en scheepsofficieren van Nederlandse zeeschepen ingediende zaken of klachten te behandelen. Die zaken of klachten kunnen betrekking hebben op een handelen of nalaten in strijd met goed zeemanschap jegens de opvarenden, het schip, de lading, het (mariene) milieu of het scheepvaartverkeer. Er zijn nu 10 jaren verstreken sedert de oprichting. Hieronder volgt een terugblik. Daaraan gaat vooraf een schets van de oorsprong van het huidige Nederlandse wettelijke tuchtrecht voor zeevarenden.