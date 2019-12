Schuttevaer Premium Verkeerde muisklik werd Paddepoelsterbrug fataal Facebook

GRONINGEN 24 december 2019, 08:29

De politierechter heeft de brugwachter die in september 2018 de Paddepoelsterbrug in Groningen te vroeg sloot veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van 40 uur met een proeftijd van een jaar. De brugwachter en het OM, dat een onvoorwaardelijke geldboete van 500 euro had geëist, gaan niet in hoger beroep.

De Paddepoelsterbrug werd na de bedieningsfout van zijn fundatie geduwd door de Andamento en kwam gedeeltelijk in het water terecht. (Archieffoto De Vries Media)