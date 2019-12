Schuttevaer Premium OM vervolgt beide schippers van aanvaring Scheveningen Facebook

Twitter

AMSTERDAM 24 december 2019, 11:10

Het Openbaar Ministerie is van plan de twee schippers te vervolgen die in juni 2018 betrokken waren bij een ongeluk tussen hun twee boten in de haven van Scheveningen. Door de aanvaring kwam een 56-jarige man uit Drenthe om het leven. Drie anderen raakten gewond.