Carnival cruiseschepen tegen elkaar in Cozumel

Twee schepen van Carnival Cruise Line, de Carnival Glory en de Carnival Legend, kwamen vrijdag 20 december met elkaar in aanvaring. Dat gebeurde tijdens een havenmanoeuvre op het Mexicaans Caribisch eiland Cozumel.

Een passagier van de Oasis of the Sea legde het voorval vast in een videotweet die twee dagen later al 5,4 miljoen hits had gescoord.

Carnival Glory just crashed into Carnival Legend and almost crashed into Oasis of the Seas at the Cozumel cruise port. #FoxNews #RoyalCaribbean #CarnivalLegend #CarnivalGlory #OasisoftheSeas pic.twitter.com/5ITBCfz99L — Matthew Bruin (@BruinMatthew) December 20, 2019

Bij het aanleggen raakte de 290 meter lange Carnival Glory met het stuurboord achterschip de boeg van de Carnival Legend. Dat gaf een luide klap. Zes gasten werden naar verluidt voor kleinere verwondingen behandeld. Een woordvoerder van Carnival Cruises zei kort na het incident dat sterke wind en ruwe zee tot de aanvaring hadden geleid. De omvang van de schade was niet meteen duidelijk. De zeewaardigheid van beide schepen leed er niet onder. (DvdM)