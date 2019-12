Schuttevaer Premium Dagpassagiersschip veroorzaakt schade en vaart door Facebook

Twitter

Email FRANKFURT 15 december 2019, 21:12

Bij een mislukte poging kop voor te nemen en vast te maken aan de rechteroever op de Main in Frankfurt is een dagpassagiersschip tegen een kademuur gevaren. Dat gebeurde zaterdagmorgen 14 december rond half tien even boven de Friedrichsbrücke bij Mainkilometer 34,1.