Wie in koud water valt, verkeert onmiddellijk in levensgevaar

LIVERPOOL 12 december 2019, 16:18

Hoe snel een val in koud water dodelijk kan zijn, blijkt weer eens uit een onderzoek van de MAIB, de Britse onderzoeksraad voor maritieme veiligheid. In koud water kan een drenkeling zichzelf al binnen luttele minuten niet meer in veiligheid brengen.