Defecte schroef: duwstel loopt aan de grond

KARLSRUHE 06 december 2019, 23:57

Een Duits koppelverband in de opvaart is donderdagochtend 5 december aan de grond gelopen beneden Karlsruhe bij Rijnkilometer 378,200. Volgens de Wasserschutzpolizei was de motor uitgevallen toen door onbekende oorzaak een slag in de schroef was ontstaan.