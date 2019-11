Marineduikers naar gezonken viskotter Facebook

Twitter

Email DEN HELDER [update] 30 november 2019, 11:58

Duikers van de marine gaan zaterdag 30 november proberen om de gezonken garnalenkotter UK-165 Lummetje uit Urk te onderzoeken. De afgelopen dagen was het door de wind, de hoge golven en sterke stroming niet mogelijk om het water in te gaan, maar de omstandigheden zijn zaterdagochtend goed genoeg om een poging te wagen.

De Zr. Ms. Makkum van de Koninklijke Marine vertrok in de loop van de ochtend vanuit Den Helder om de duikers naar de plek te brengen waar de boot werd gelokaliseerd. De UK-165 Lummetje verdween donderdagochtend vroeg. Met een sonar werd de garnalenkotter wel gevonden, maar de twee bemanningsleden, mannen van 27 en 41 jaar, zijn nog niet gevonden. De afgelopen dagen is op zee zonder resultaat naar ze gezocht. Mogelijk bevinden zij zich nog in de boot.

https://t.co/cgEhGCV6iS. Makkum (@kon_marine) & Zeearend (Kustwacht) zijn bij het plaats incident. Duikers zullen gezonken viskotter UK165 'Lummetje' onderzoeken of de twee opvarenden zich aan boord bevinden. #Kustwacht ondersteunt waar nodig. @PolitieLE https://t.co/i5t8Qjzc6C pic.twitter.com/nRfpTuAAbJ — Kustwacht Nederland (@Kustwacht_nl) November 30, 2019

Volgens een woordvoerster van de Landelijke Eenheid zal op zee eerst worden geprobeerd om een veilige toegang tot de gezonken kotter te vinden. ‘De verwachting is dat dit nog wel enige tijd gaat duren.’

Een betonningsvaartuig heeft zaterdagmorgen twee boeien in het water neergelegd om het wrak te markeren. Het patrouillevaartuig Zeearend van de Kustwacht is in de buurt voor ondersteuning. Een vliegtuig van de Kustwacht vliegt tijdens zijn reguliere patrouillevlucht extra over het gebied om te zoeken.

Het gezonken vissersvaartuig ligt op een diepte van ongeveer 12 tot 14 meter. De afgelopen dagen konden de duikers vanwege de wind, de hoge golven en sterke stroming het water niet in. De omstandigheden zijn zaterdag wel goed. (ANP)

Het gesprek tijdens de zaterdagmorgen koffie in het boothuis #knrmurk ging over de zoekactie #uk165 wij wensen allen die vandaag betrokken zijn veel sterkte #ophoopvanzegen pic.twitter.com/z1wBNDtS5g — KNRM Urk (@KNRMUrk) November 30, 2019

Voor hen die zijn in nood op zee.

Even luisteren… 🔊Geluid aan Prachtig gespeeld door André Nieuwkoop@TheNavyMen1990 voor Jochem (47 jr.)

en Hendrik-Jan (27 jr.) die sinds donderdag vermist zijn #UK165 #Lummetje https://t.co/0owt7Uzvrw — KustnieuwsNL (@KustnieuwsNL) November 29, 2019