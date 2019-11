Schuttevaer Premium Schipper valt in slaap, schip vaart tegen stuw Facebook

Twitter

KEHL 27 november 2019, 18:39

Een geladen schip in de afvaart heeft dinsdagmorgen 26 november rond 6:00 uur de stuw bij Ottenheim op de Rijn aangevaren. In plaats van bakboord te houden en het sluiskanaal naar de sluis van Gerstheim in te varen voer het schip rechtdoor en kwam tegen de stuw terecht.