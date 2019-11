Schuttevaer Premium Aangespoeld lichaam na 66 jaar geïdentificeerd: kapitein van de Westland Facebook

TERSCHELLING 18 november 2019, 14:37

Na een DNA-match is een in 1953 op Terschelling aangespoeld lichaam alsnog geïdentificeerd. Het gaat om Andries Penning, geboren in 1924, kapitein van de kustvaarder Westland en destijds dus 28 jaar.