Belgische kotter draait net in schroef, drijft richting zandbank

BRESKENS 13 november 2019, 22:54

Drie reddingboten en een sleepboot zijn dinsdagavond 12 november uitgevaren nadat op de Westerschelde een Belgische kotter in problemen was gekomen. Eén van de netten was in de schroef gedraaid.

1 / 1 De KNRM-reddingboot Zeemanshoop schiet de Belgische kotter Z55 te hulp. (Foto KNRM Breskens) De KNRM-reddingboot Zeemanshoop schiet de Belgische kotter Z55 te hulp. (Foto KNRM Breskens)