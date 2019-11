Poolse matroos verdrinkt in Haren Facebook

Het lichaam van Poolse matroos is gevonden in de haven bij de Kötter Werft in Haren. Hij werd al een aantal dagen vermist. Zijn schip lag bij de werf voor reparaties. Dat deelde de politie vrijdag 1 november mee.

De man was de zaterdag ervoor van boord gegaan om wat te gaan drinken in een café. Toen hij zondag werd gemist werd een zoekactie ingesteld waaraan ook brandweerduikers deelnamen. Ook werd een sonarboot ingezet. Donderdag werd het lichaam van de 51-jarige gevonden. De politie gaat uit van een ongeluk. (WdN)