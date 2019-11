Schuttevaer Premium Koppelverband loopt vast op Oosterschelde Facebook

Twitter

STAVENISSE 03 november 2019, 21:40

Op de Oosterschelde bij Stavenisse is zondagochtend 3 november het koppelverband bestaande uit de schepen Christiane Deymann I en II vastgelopen. Het koppelverband, met een totale lengte van zo’n 180 meter, was onderweg vanuit Duisburg en liep rond half twaalf aan de grond in de Witte Tonnen Vlije tussen Stavenisse en Ouwerkerk. De twee schepen…

1 / 1 Het koppelverband Christiane Deymann I en II op de Oosterschelde wachtend op beter tij. (Foto Ronald de Jong / HVZeeland) Het koppelverband Christiane Deymann I en II op de Oosterschelde wachtend op beter tij. (Foto Ronald de Jong / HVZeeland)