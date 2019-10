Schuttevaer Premium Slordigheid brengt Z-98 in nood Facebook

Brussel 14 oktober 2019

Een onvergrendeld luik is de oorzaak geweest van een grote kortsluiting en algehele stroomuitval in maart dit jaar op het Belgische vissersschip Z-98 Op Hoop van Zegen uit Zeebrugge. Dat concludeert de Belgische onderzoeksinstantie Febima (Federal Bureau for the Investigation of Maritime Accidents).