Schipper kan naar niemand wijzen voor beladingsfout

De eigenaar van het in 2011 in Amsterdam geplooide en gezonken droge-ladingschip Jonas was zelf verantwoordelijk voor de foutieve belading van zijn schip. Hij kan de schuld niet bij de verlader leggen. Dat is in het kort de uitspraak van de rechtbank Rotterdam in een procedure die de eigenaar van de Jonas aanspande tegen verlader Elbe Rijn Lloyd BV (ERL) in Rotterdam.