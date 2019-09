Sluisdeur plet stuurhut van Tsjechisch koppelverband

Hoeveel ongevallen moeten er nog gebeuren, voordat we inzien dat afstandsbediening niet echt veilig is.

Er is ook al eens een deur te vroeg gesloten bij sluis Datteln.

Wat denk je van de bruggen in Zaanstad, zo zullen er wel meer zijn, en als er iets hapert is er geen personeel die ter plekke kan bedienen, want die zijn wegbezuinigd.