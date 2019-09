Schuttevaer Premium Passagiersschip tegen Moezelspoorbrug bij Konz Facebook

KONZ 19 september 2019, 10:12

Een passagiersschip met 70 gasten is op de Moezel donderdag 19 september vroeg in de ochtend ter hoogte van Konz tegen een spoorbrug gevaren. Daarbij raakte het stuurhuis beschadigd en het treinverkeer naar Luxemburg was enige uren gestremd.