Brand op duwboot Friso met koelen gedoofd

UITDAM / PAMPUSGEUL 16 september 2019, 21:08

Op het IJmeer ter hoogte van Uitdam is maandagmiddag 16 september om twee uur brand uitgebroken in de machinekamer van de duwboot Friso van de rederij Zwaga uit Grouw. ‘De bemanning slaagde er niet in het vuur te blussen en besloot alle ramen en deuren te sluiten en hun heil te zoeken voorop de bak’, aldus een woordvoerder van de KNRM.